Après les Francos, Jali fait son come -back au Gedinne Summer Festival

Jali, vous signez là un grand retour…

J’ai chanté aux Francos le 23 juillet. C’était mon premier concert come-back. Je n’avais pas fait de festival comme ça depuis très longtemps…

Comment vous sentiez-vous avant de monter sur scène?

J’étais inquiet. Je me demandais si j’allais encore être attendu après si longtemps. Finalement, les gens ont chanté du début à la fin. Je réalise que les chansons sont restées dans la conscience collective.

Voir tous ces gens qui chantaient, ça m’a conforté dans l’idée de revenir avec de nouveaux titres. Et j’ai réalisé que la scène m’avait manqué.

Que devenez-vous depuis tout ce temps?

Je me suis lancé en tant qu’indépendant. J’ai lancé mon label. J’ai notamment travaillé avec la jeune chanteuse Idyl (Barbara Hermans), que j’avais rencontrée lorsque j’étais coach à The Voice (Belgique, en 2014). Après l’émission, on a continué à travailler ensemble. Avec elle, je me suis fait la main comme producteur. J’ai aussi réalisé des clips et écrit pour d’autres, notamment pour le premier album des Delta (dont le titreEnvisant la lune). Je travaille aussi avec Stéfi Celma qui jouait dans la sérieDix pour cent(rôle de Sofia Leprince). Elle est chanteuse en plus d’être comédienne. Elle sortira un EP (mini-album) à l’automne. En parallèle, j’ai travaillé sur mon propre projet. J’ai eu envie de refaire de la musique pour moi. D’autant que j’avais dans mon ordi énormément de chansons que j’avais envie de partager…

Un nouvel album se prépare?

Je vais commencer par un EP qui sortira à la rentrée. J’ai sorti un nouveau singleSans gravitéen mai et un nouveau titre sortira en septembre. Je veux d’abord prendre la température et ne pas plonger tout de suite dans le grand bain avec un nouvel album. D’autant que tout a changé dans la musique depuis 2010, surtout la manière dont on la consomme (streaming, etc.). J’ai plein de choses à apprendre. Il faut jouer avec les nouvelles règles du jeu, les réseaux sociaux, TikTok, je dois me mettre à tout ça…

À quoi doit-on s’attendre avec ce mini-album?

C’est un retour aux sources, plus qu’une nouvelle direction. Je reviens avec des chansons plus acoustiques, plus dépouillées. Je laisse plus de place à mes textes. Car c’est l’écriture qui m’avait amené à faire de la musique. Sur mon deuxième album (sorti en 2015), j’avais eu besoin d’explorer autre chose car, avec le premier album, je n’avais pas beaucoup de recul artistique. J’avais peur d’être enfermé dans une case. Mais le deuxième album avait moins bien marché. Une partie du public ne s’y était pas retrouvée, même si des titres commeElenaouDis-le moi, avaient été appréciés.

À l’époque, avec une recette toute simple, guitare-voix, tout avait été très vite pour vous…

À ce moment-là, il y avait de la place pour quelqu’un avec une guitare et des chansons. C’est toujours une question de timing. Je suis arrivé au bon moment. J’ai rapidement trouvé une maison de disques et les radios m’ont bien accueilli. J’ai très vite joué sur de très grosses scènes. J’ai fait les premières parties de Bernard Lavilliers, des Zéniths énormes, l’Olympia…

Ce n’est pas évident de se relancer après tant d’années…

Je fais un peu le parcours inverse des autres artistes. J’ai connu le succès d’abord. Mon premier album a été disque d’or. Ce n’est pas commun. Et puis la crise du disque est arrivée et je me suis retrouvé sans maison de disques. J’ai dû reprendre les rênes du projet, me réorganiser. Tout cela a pris du temps. Et puis il y a eu le Covid et on arrive aujourd’hui avec de nouvelles chansons à défendre…

Sans l’appui d’une maison de disques donc…

Je n’ai plus la grosse machine Universal qui est derrière. C’est donc une autre manière de promouvoir la musique. J’ai constitué ma petite équipe. J’ai aussi appris à faire beaucoup de choses par moi-même. Ce qui est finalement un peu le lot de tous les artistes indépendants. YouTube pour ça est très utile. Il y a plein de tutoriels. J’appelle ça l’Université libre de YouTube (rires). J’avais d’ailleurs appris la guitare en autodidacte. J’ai fait mes premières scènes en connaissant à peine 4 accords…

Vous serez seul sur scène à Gedinne, comme à Spa. Une facilité?

Être seul, c’est plus facile, oui et non, car c’est toi qui tiens le volant. Les musiciens, ça peut aider, surtout en festival. J’ai fait le pari d’être seul aux Francofolies, après avoir testé la formule dans des petites salles. Et ça a été super. Les gens ont aimé. Cela permet de vraiment discuter avec le public. La difficulté, c’est d’arriver à faire décoller le concert. Heureusement, j’ai mes petites bottes secrètes. C’était un chouette moment aux Francos. Je pense que ce sera la même chose à Gedinne.