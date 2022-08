Sovet à nouveau en fête, grâce à une bande de jeunes

Vendredi 5 août: à 18h, apéro suivi, à 19h, d’un blind test (inscription souhaitée au 0470 51.26.88, 10 € par équipe de huit personnes au maximum, sur le compte BE60 0689 4440 6070). À 22h, soirée Bahamas by DJ Basskings venu tout droit du Carré, de Liège. Préventes dans tous les Night and Day (6 €), Sur place: 8 €.

Samedi 6 août:À 14h, début des animations et ouverture du bar à bières spéciales produites par six brasseries locales. Jeux d’antan. De 14h30 à 16h, atelier grimages. À 15h: ouverture du parcours Mario (à partir de trois ans - 3 € par personne, inscription sur place. Remise des prix à 19h30).

À 16h: tournois de Mölkky (quille finlandaise) 3 personnes par équipe, 6 € par équipe (pré-inscriptions souhaitées au 0470 51.26.88 ou à jeunesse.sovet@gmail.com). Remise des prix à 20h. De 18h à 19h30, réouverture de l’atelier grimages. À 22h, soirée by DJ Fab (22h-0h30) et DJ Dam’s (0h30 jusqu’à la fin). Préventes disponibles dans tous les Night and Day à 6€ ou 8€ sur place. Petite restauration pendant les deux jours.

Dimanche 7 août: Dès 9h, accueil des participants pour la 8ebalade sovetoise (voitures ancêtres). À 10h, départ pour une balade de 110 km (30 € par voiture avec 2 petits déjeuners plus roadbook plus plaque). Infos et réservations baladesovetoise@gmail.com. À 12h30, barbecue champêtre organisé par le comité de la salle St-Hubert. Réservation: 0477 52.57.36. À 14h30, animations musicales avec Frédéric Bourdon.