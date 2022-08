Le cinéma en plein air continue à Hastière

Le cinéma a la vedette. Des films pour petits et grands, pour les Hastièrois comme pour les visiteurs. Outre les séances, il y a, à chaque étape, de quoi boire, de quoi manger et de quoi s’amuser. Après une projection gratuite de films en plein air, à Heer (Massembre) et deux en juillet, à Agimont (tennis) et Hastière-par-delà (Val de cerfs), le cycle va reprendre.