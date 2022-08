Brûlée par les chenilles processionnaires: voici ce qu’il faut faire si ça vous arrive

Nicole passe à 50 cm des insectes, sans les toucher. Mais le soir, elle a des démangeaisons. " Le lendemain, j’avais une petite cloque sur un pied. Elle pense qu’il y avait une araignée dans le lit. Le soir, et la nuit, ça me chatouillait de nouveau. Le dimanche matin, j’avais trois cloches. Je vais au cours de scrapbooking et ma prof me dit que ça ressemble à des brûlures."

Comme le médecin de famille de Nicole est en congé, elle va aux urgences de Dinant, où on pense aux puces de lits, et on lui conseille de prendre des antihistaminiques. Mais on lui dit: " Si ça ne va pas mieux demain, allez à Godinne."

Identification au 3ejour

Et le lendemain matin, elle est couverte de cloques, à partir des genoux jusqu’aux orteils. À Mont Godinne, l’urgentiste identifie les cloques comme provenant de chenilles processionnaires. Mais impossible de photographier les coupables, elles n’étaient plus devant la maison.

Mais mercredi, devant la douleur, en enlevant les pansements, Nicole va à Loverval, à l’hôpital des Grands brûlés. Diagnostic: " Vous êtes brûlée au 2edegré. On lui coupe toutes les peaux.""C’est douloureux. Je suis enduite de Flammazine, et je dois prendre des antidouleurs quand ça fait trop mal. Je n’arrive plus à travailler pour l’instant."

Son compagnon, lui, n’a rien. " Il avait un pantalon. Moi, un pantacourt et des sandales." Les poils urticants de l’insecte ont été portés par le vent. "Ces poils sont un système de protection de l’animal", explique le Pr Frédéric Francis, entomologiste (ULiège). Il ajoute: " Leur présence n’est problématique que dans les parcs et jardins. En forêt, sans contact avec l’homme et les animaux de compagnies, pas de problème."

Nicole a voulu témoigner pour éviter que d’autres personnes soient dans son cas. Car leur population évolue: si les premiers foyers de chenilles processionnaires ont été détectés dans les régions d’Arlon et d’Eupen, la zone de propagation s’est rapidement étendue dans une grande partie de la Région wallonne.

Si vous observez un nid de chenilles processionnaires, contactez votre commune.

Que faire quand il y a des chenilles processionnaires?

1.Prévention

Si vous habitez près d’une zone infestée, ne laissez pas sécher le linge dehors de mai à septembre, lavez soigneusement les légumes du jardin, arroser la pelouse pendant quelques jours avant de la tondre pour que les poils urticants soient entraînés dans le sol. Ne laissez pas jouer les enfants à proximité d’un arbre atteint, et même à distance, faites-leur porter longues manches, pantalons et couvre-chef et éventuellement de lunettes.

2.Réaction

En cas de contact avec la peau, ôtez tous les vêtements en les manipulant avec des gants. Les vêtements seront lavés à température la plus élevée possible et séchés au séchoir. Lavez la peau abondamment à l’eau et au savon. On peut éventuellement se servir de papier collant pour décrocher les poils urticants de la peau, un peu à la manière d’une épilation. Brosser soigneusement les cheveux si nécessaire. Les antihistaminiques peuvent soulager les démangeaisons. Consultez un médecin en cas de forte éruption cutanée. En cas de vomissements, de vertige et de fièvre, il est conseillé de se rendre à l’hôpital. Des contacts répétés avec les chenilles peuvent mettre la vie en danger, provoquant un choc anaphylactique: urticaire, transpiration, œdème dans la bouche et la gorge, difficultés respiratoires, hypotension et perte de connaissance. En Wallonie, en cas de découverte d’un nid, il faut en informer le référent chenille processionnaire de votre administration communale. N’essayez en aucun cas d’éliminer vous-même le nid de chenilles processionnaires.