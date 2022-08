Au camp avec le patro de Schaltin

Au total, 108 enfants âgés de 4 à 17 ans y ont participé. Le président, Thomas Crépin, était très satisfait de la tenue des participants. Trente animateurs y ont été pour quelque chose. Ce fut parfait. Une dizaine de cuistots, pour la plupart des anciens, accompagnaient aussi tout ce petit monde qui s’est bien plu en province de Luxembourg. Pour monter le camp et transporter le matériel, cette année encore, la Commune de Hamois et des particuliers, des parents ou des amis, ont même mis à disposition des dirigeants un semi-remorque, un camion et une camionnette.