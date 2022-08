60 enfants à la plaine de Bioul

Les plus jeunes, de 3 et 4 ans, sont encadrés par Lætitia Donot, Callista Varinii et Romane Musialik. Les 5-6 ans sont dirigés par Laeticia Billen, Manon Sassigneux et Maxime Philippe. Les 7 à 9 ans sont accompagnés de Clothilde Kolodziej, Julie Godelaine et Emma Doreanne, tandis que les aînés de 10 à 12 ans sont guidés par Mathias Lavenne.