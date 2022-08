Un tracteur et une balloteuse en feu

Venus avec une autopompe et une citerne, les hommes du feu ont mis trois lances à eau en action pour circonscrire le sinistre qui commençait à s’étendre aux chaumes. L’agriculteur est vraiment malchanceux car il y a un mois jour pour jour, il a été victime de l’incendie de sa ferme qui lui avait fait perdre plusieurs têtes de bétail et un hangar. Les causes du foyer sont accidentelles.