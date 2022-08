Selon le bourgmestre de Vresse-sur-Semois, « the place to be, c’est pour bientôt! »

Le bourgmestre veut aller plus loin encore: " Nous voulons passer à la vitesse supérieure, en ayant non pas une stratégie court-termiste mais à moyen terme via notamment le PCDR. Vingt réunions se sont déjà déroulées avec une participation de près de 10% des Vressois."

Parallèlement à cela, la Commune présente une bonne santé financière,"à l’heure où certaines tombent dans le piège du plan Oxygène. On renforce l’équipe avec des personnes compétentes, tout en préservant la masse salariale. En parlant du personnel, je tiens à le remercier pour sa volonté à faire avancer les choses. Le premier team building restera d’ailleurs dans les mémoires. Un merci particulier à mon binôme, notre directeur général, qui nous a annoncé récemment qu’il prendrait sa retraite largement et amplement méritée en juillet prochain. Enfin, on parle de Vresse-sur-Semois de manière positive. Que ce soit dans la presse ou dans les autres communes, on a fait notre place. The place to be, c’est pour bientôt".

11 agents, 339 années de service

Il y a eu des mouvements au sein du personnel. C’est ce qu’a rappelé Dominique Leduc, directeur général. Certains jeunes retraités étaient présents à cette cérémonie de vœux. Corinne Istace assurait l’accueil extrascolaire à Nafraiture depuis le 1er septembre 1994. Pascal Cossardeaux est entré au service du CPAS le 1er décembre 2004 pour terminer comme chauffeur attitré du véhicule PMR le 1er mai 2020. Jean-Marie Goosse est entré à la commune le 25 avril 2000 comme ouvrier polyvalent. Dès le 1er septembre 2021, il est devenu chauffeur de bus. Jacques (Jacky) Masset est arrivé à Vresse le 1er octobre 1990. Professeur d’éducation physique, il a toujours essayé de faire progresser tous les élèves, des moins sportifs aux élites.

D’autres retraités, excusés, ont également été mis à l’honneur. Pascal Godart est entré comme employé communal le 1er septembre 1978, a rejoint le CPAS d’abord comme secrétaire puis comme directeur général le 20 mars 1984. Il a été admis à la retraite le 1er mai 2020. Nicole Balfroid est devenue maître de morale dans les écoles de Vresse le 1er octobre 1983 à quoi elle ajoutera des périodes de citoyenneté en 2016. Pascale Laurent s’est occupée des enfants de l’école maternelle d’Alle durant plus de 37 ans. Institutrice maternelle, Brigitte Albert a commencé à travailler à l’école de Nafraiture le 1er septembre 1983. Michel Dinant a, lui, rejoint les équipes techniques le 6 juillet 2001 et, durant près de 20 ans, a assuré le nettoyage des villages de Sugny, Pussemange et Bagimont. Josiane Martin était le pilier de l’administration où elle est entrée le 1er décembre 1986. Elle assurait avec grande maîtrise le service des travaux. Bernadette Premont a tenu l’Agence Locale de l’Emploi durant 27 ans.

Dominique Leduc a également tenu à remercier ceux qui ont travaillé à la commune et qui sont partis ailleurs et à accueillir les nouvelles recrues.

Deux choses exaspèrent le directeur général. La première concerne la prolifération de circulaires, d’appels à projet, de plate-forme de tous les styles. On parle de vouloir simplifier mais tout se complexifie. La seconde concerne les comptes-rendus des conseils communaux dans lesquels on lit souvent que le personnel coûte cher. " Je m’insurge contre ces affirmations! Le personnel a un coût, bien d’accord mais le personnel qui travaille ne coûte pas cher: le personnel instruit: les enfants, des dossiers. Le personnel conduit, le personnel nettoie, le personnel fauche, le personnel tond, le personnel taille, le personnel répare les fuites, le personnel accompagne, le personnel surveille. Je pourrais continuer une demi-heure tant les missions sont nombreuses, variées et hélas trop souvent ignorées ».