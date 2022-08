Namur: parking et circulation perturbés dans le quartier de la gare

Dans le cadre du chantier de réfection de voirie pour l’axe formé par les rues Rogier et Jean-Baptiste Brabant, la circulation et le stationnement des véhicules seront perturbés place de la Station et avenue de Gare la semaine prochaine, entre le 8 et le 12 août. Plusieurs mesures de circulation seront prises pour garantir le bon déroulement des travaux.