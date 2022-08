Namur: dans la rue et les maisons de repos, il faut bien s’hydrater

L’eau se boit, mais elle peut aussi se manger. Dans les cantines, les cuisiniers adaptent les menus pour des plats plus hydratants.

Au dessert, les glaces à l’eau ont la cote, notamment pour les personnes souffrant de difficulté de déglutition."Celles-ci doivent boire de l’eau avec un épaississant, pour pouvoir déglutir correctement. Ce qui n’est pas toujours agréable. Les glaces à l’eau sont donc une bonne alternative en fin de repas et durant l’après-midipour hydraterces personnes"continue le président du CPAS.

Sur les cinq maisons de repos gérées par l’organisme public namurois, trois ont été construites ou rénovées récemment. Et possèdent chacune un espace commun équipé d’un système de refroidissement et d’une ventilation à double flux. Ces bâtiments sont également équipés de protections solaires sur les fenêtres des façades exposées pour éviter de faire rentrer la chaleur."Les bâtiments sont très bien isolés. C’est donc essentiel de ne pas faire rentrer la chaleur. Car quand elle est là, c’est comme un thermos, elle reste longtemps."Dans les bâtiments plus vétustes, la maison de l’Harscamp et la Closière, le personnel laisse la porte ouverte aux courants d’air, quand il y en a.

Malgré les vagues de chaleurs successives de ces dernières semaines, les aînés tiennent le coup. Aucun cas de déshydratation n’est à déplorer cet été dans les maisons de repos du CPAS namurois.

Sans-abris: de l’eau et de l’ombre

Face à la chaleur, il n’y a pas de secret: l’eau et l’ombre. Et lorsqu’une personne n’a pas de logement, elle n’a pas un accès garanti à l’ombre.

Le Relais social urbain et ses divers partenaires vont quotidiennement à la rencontre des sans-abri, ceux qui vivent la canicule à ciel ouvert. Durant leurs maraudes, les travailleurs sociaux sensibilisent à l’importance de s’hydrater, distribuent gobelets et bouteilles d’eau. La Ville de Namur est désormais équipée de fontaines publiques, place de l’Ange et du Québec, pour garantir à tous un accès gratuit à l’eau potable."Nous avons aussi une attention particulière sur les animaux de compagnie des personnes sans abri. Depuis le début de l’été, il y a des gamelles à l’entrée des bâtiments du CPAS" raconte Philippe Noël.

Distribuer de l’eau ne suffit pas, encore faut-il insister pour qu’elle soit bue."Une gorgée de bière, deux gorgées d’eau"conseillent les travailleurs sociaux à ceux qui préfèrent dégoupiller des canettes houblonnés."L’alcool déshydrate et peut avoir un effet pervers. Comme il fait chaud, certains sont tentés de boire plus et se déshydratent"raconte Émeline Legrain, pour le Relais social urbain.

Aucun cas de déshydratation sérieuse n’a été constaté jusqu’ici dans les rues namuroises. Heureusement pour les sans-abri, les nuits sont chaudes."Le danger, c’est quand il fait chaud le jour et froid la nuit. Qu’une personne s’endorme à des températures chaudes et souffre du froid en pleine nuit"conclut Émeline Legrain. La croyance populaire a la dent dure, mais dans la rue, l’hiver n’est pas la seule période rude.