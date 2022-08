Les 30 ans du chemin de fer du Bocq

Véritable légende

Ce bond dans le temps transite par la présence de la locomotive 5404 "Nez-Rond" appartenant à la SNCB-Patrimoine, une locomotive légendaire dans le paysage wallon tant par sa forme que par le bruit de son moteur, ainsi que de deux locomotives diesel belges de type 55 dont la force, la robustesse et la longévité (encore en service aujourd’hui!) en ont fait une véritable légende sur le réseau belge depuis leur apparition dans les années 60. L’une d’elles sert de locomotive "planton" pour secourir les TGV et les Thalys qui tombent en panne sur la ligne à grande vitesse Paris-Bruxelles. Deux locomotives électriques modernes, deux locomotives diesel modernes ainsi qu’une rame de trois voitures voyageurs de type i10 seront par ailleurs exposées dans les gares de Ciney et de Spontin.

Bar, simulateur et safari-photo

En exclusivité cette année, un train "bar" circulera tout au long du week-end dans lequel les voyageurs pourront profiter d’un rafraîchissement bienvenu durant cette période estivale. L’expérience pourra se prolonger aux gares de Ciney et de Spontin où se trouveront les voitures "bar/disco" et "restaurant" de la SNCB.

Dans les gares, un panel d’activités sera prévu avec entre autres du matériel en exposition, un réseau miniature, des visites organisées au château de Spontin ou encore un simulateur grâce auquel le public pourra s’essayer à la conduite de trains."Une partie de nos bénévoles travaillent à la SNCB. Ils seront notamment là pour répondre aux questions", ajoute-t-il. Une façon d’éveiller des vocations!

Pour les photographes amateurs et professionnels désireux de pouvoir faire les plus beaux clichés de ce week-end spécial, un "safari-photo" sera organisé le 12 août sur inscription."Il existe depuis 2018. Toute la journée, on les transporte pour les emmener sur des très beaux spots. Cela remporte toujours un franc succès", se réjouit Alexandre de Geradon.