Ciney-Yvoir: les 30 ans du chemin de fer du Bocq

Véritable légende

Ce bond dans le temps transite par la présence de la locomotive 5404 "Nez-Rond" appartenant à la SNCB-Patrimoine, une locomotive légendaire dans le paysage wallon tant par sa forme que par le bruit de son moteur, ainsi que de deux locomotives diesel belges de type 55 dont la force, la robustesse et la longévité (encore en service aujourd’hui!) en ont fait une véritable légende sur le réseau belge depuis leur apparition dans les années 60. L’une d’elles sert de locomotive "planton" pour secourir les TGV et les Thalys qui tombent en panne sur la ligne à grande vitesse Paris-Bruxelles. Deux locomotives électriques modernes, deux locomotives diesel modernes ainsi qu’une rame de trois voitures voyageurs de type i10 seront par ailleurs exposées dans les gares de Ciney et de Spontin.

Bar, simulateur et safari-photo

En exclusivité cette année, un train "bar" circulera tout au long du week-end dans lequel les voyageurs pourront profiter d’un rafraîchissement bienvenu durant cette période estivale. L’expérience pourra se prolonger aux gares de Ciney et de Spontin où se trouveront les voitures "bar/disco" et "restaurant" de la SNCB.

Dans les gares, un panel d’activités sera prévu avec entre autres du matériel en exposition, un réseau miniature, des visites organisées au château de Spontin ou encore un simulateur grâce auquel le public pourra s’essayer à la conduite de trains."Une partie de nos bénévoles travaillent à la SNCB. Ils seront notamment là pour répondre aux questions", ajoute-t-il. Une façon d’éveiller des vocations!

Pour les photographes amateurs et professionnels désireux de pouvoir faire les plus beaux clichés de ce week-end spécial, un "safari-photo" sera organisé le 12 août sur inscription."Il existe depuis 2018. Toute la journée, on les transporte pour les emmener sur des très beaux spots. Cela remporte toujours un franc succès", se réjouit Alexandre de Geradon.

«Notre objectif est d’avoir est d’avoir notre propre gare»

Quasi inexploitable au début, il ne reste que 5 km de ligne à rénover. ©EdA - Florent Marot

"En 1992, après des tractations avec Infrabel (le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, NDLR) , la possibilité a été donnée à l’ASBL Patrimoine Ferroviaire et Tourisme de reprendre l’ensemble de la voie, qui avait été définitivement fermée le 7 novembre 1983, et de rénover ses 21 kilomètres", expose Alexandre de Geradon. C’est depuis 1999 qu’elle propose au public de rouler de manière hebdomadaire les dimanches et jours fériés de juin à septembre.

"En 30 ans, nous avons réussi à rénover non seulement presque la majorité de la voie mais aussi les ouvrages d’art tels que les ponts, les viaducs, les tunnels, les abords de la voie, etc.", indique-t-il.

Une gare va même être construite à Ciney."Pour l’instant, on utilise le réseau ferroviaire national pour accéder à la gare de Ciney mais notre objectif est d’avoir notre “propre gare” sans devoir effectuer de déviation comme c’est le cas actuellement, confie Alexandre de Geradon.Nous continuons d’avancer vers Yvoir pour atteindre notre but ultime qui est de pouvoir rejoindre la gare SNCB d’Yvoir et finir la restauration de la ligne 128." Il ne reste que 5 kilomètres pour arriver à la rénovation complète des 21 km.

Infosde la Fête du rail: gratuit pour les moins de 4 ans, 6 € pour les 4 à 11 ans et 18 € pour les adultes si paiement via le site www.cfbocq.be. 7 € et 20 € sur place. Safari-photo: 62 €. Parkings gratuits aux gares de Spontin et de Ciney. Ce dernier est à privilégier.