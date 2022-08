Une offre d'achat pour l'ancien hôtel de ville d'Assesse

Le produit de la vente sera versé dans un fonds de réserve et l’intégralité de la somme sera consacrée, à terme, à financer la construction d’une salle polyvalente dans la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) à Assesse.

3,6 millions € de projets pour la mobilité

Les conseils communaux en été, c’est plutôt rare. Mais cette réunion fin juillet était nécessaire car il fallait rentrer, et donc voter, pour début août, plusieurs dossiers importants: ceux relatifs aux plans d’investissement communaux (PIC) pour les années 2022-2024, de liaisons cyclables et le plan mobilité active communal.

Le PIC comprend trois volets pour un investissement global estimé à 3676000 €. Le premier concerne le lancement d’un marché public pour la désignation d’un auteur de projet en vue de la construction d’un dépôt communal pour le service technique. La construction est envisagée sur des terrains situés à côté du parc à conteneurs, au lieu-dit "Corioule", et des pourparlers sont en cours avec les différents propriétaires afin d’obtenir un droit réel sur un terrain qui devrait couvrir quelque 2000 mètres carrés au sol.

Cela a suscité un débat entre les conseillers ALN Marc Pierson et Sébastien Humblet et le bourgmestre Jean-Luc Mosseray. Les premiers s’inquiètent de l’absence actuelle d’un droit réel mais aussi du type de procédures à envisager pour la réalisation de ce projet de plus de trois millions d’euros. Au vote, huit voix positives et quatre abstentions d’ALN, " par prudence".

Unanimité pour le deuxième volet qui prévoit la création des liaisons cyclables entre le terrain de foot d’Assesse et le zoning du BEP, ainsi que d’abris à vélos et des aménagements rue du Pourrain. Le tout, pour un montant estimé à 440174 €.

Même vote pour le troisième volet qui envisage la création d’un trottoir rue des Fermes, allant de la gare au terrain de foot, et l’entretien de certains sentiers communaux à Courrière pour quelque 236800 €.

Le conseil communal a aussi pris acte d’un recours introduit contre la décision du collège, le 23 mai, de refuser le permis unique à la SA Sotraplant pour construire et exploiter une centrale d’enrobage.