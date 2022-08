Un grand projet et au milieu… une station de pompage

Plusieurs modifications depuis le début du projet? Rien de spectaculaire, plutôt une certaine routine. Surtout quand il s’agit de futurs chantiers d’envergure: l’immeuble sera érigé sur l’emplacement d’une ancienne station-service mais aussi, sur la partie arrière (par rapport au fleuve), là où se trouve un bâtiment voué à la démolition. On parle tout de même de 27 appartements, c’est en tout cas la volonté exprimée depuis 2019, sur base des premiers plans.

Risque d’envenimement

Il n’y a plus qu’à attendre le permis et à entamer le chantier au début de l’année 2023, comme espéré par le promoteur? Du côté de la Ville, on voit ce projet d’un bon œil, en lieu et place d’un chancre, depuis que la station-service a disparu. Mais surprise. Sur le terrain où poussent les herbes folles, se trouve une station de pompage gérée par l’intercommunale Inasep, qui a mené un grand chantier pour le compte de la SPGE. Il s’agissait de construire la station d’épuration de Devant-Bouvignes, et tout un réseau de stations de pompage intermédiaires, dont celle-ci.

Le promoteur, acheteur du terrain, n’était-il pas au courant? Dans des échanges de courriels avec la Ville, ce dernier a signalé ceciaux autorités locales:"Voici en annexe un extrait du compromis de vente ainsi que les plans annexés à celui-ci. Nous avons acheté l’entièreté du terrain, aucune mention concernant l’Inasep". Le terrain en question a été acheté à une société pétrolière. Auparavant, en 2013, l’Inasep avait signé avec cette dernière une "convention d’acquisition" d’un tout petit morceau de la parcelle, 8 centiares. Mais avec une servitude d’accès pour l’entretien du système de pompage… et des canalisations en sous-sol qui y mènent.

Autre souci soulevé du côté des services administratifs de la Ville de Dinant, la SPGE (pour laquelle agit l’Inasep) n’aurait pas fait enregistrer le fameux acte. Cela sous-entendrait qu’elle occupe le terrain sans titre ni droit.

Solution: transfert sous la place Patenier

Voilà qui ressemble à un imbroglio. Dont toutes les parties veulent sortir au plus vite. Y compris la Ville de Dinant, de crainte de perdre un important investissement urbanistique. Il ne faudrait pas que la situation tourne au vinaigre entre les autres parties, et que cela parte en vrille sur le plan juridique.

La solution envisagée? Déplacer la station de pompage sous la place Patenier. Là où le pompage, on connaît déjà. Le parking (communal) souterrain n’est pas étanche, il faut en extraire en permanence l’eau qui s’y infiltre et la rejeter vers la Meuse. Reste à savoir qui payera quoi pour ce transfert.

L’échevin Robert Closset, en charge des Travaux, signale qu’en tout cas, ce ne sera pas la Commune. Même si lui aussi, tient à la réalisation du complexe d’appartements. Sa petite idée à lui; suggérer qu’au passage, tant qu’à faire, l’Inasep s’occupe des pompes de la place Patenier. Il faudrait pour cela une convention claire. Ceci après avoir envisagé de "vendre" deux places de parking de la place Patenier pour l’installation du système de pompage à déménager.

Par ailleurs, dixit le bourgmestre Bodlet, une réunion entre l’Inasep et le promoteur doit se tenir. Commentairepour le problème qui les concerne spécifiquement:"C’est à eux de voir". Mais tout le monde, y compris la Ville, a intérêt qu’une solution rapide émerge.