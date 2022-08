Rochefort: la chaleur, un poison pour les poissons

En province de Namur, tout comme sur l’ensemble de la Wallonie, la situation n’est pas (encore) dramatique, comparée aux charniers français. Elle n’est "que" critique."Nous allons progressivement observer des situations de stress pour les poissons de nos rivières, car ils se concentrent dans les mêmes poches d’eau, les plus profondes, à la recherche de fraîcheur et d’oxygène."La truite, espèce wallonne emblématique, se plaît jusqu’à une température de 18 degrés. Passé les 22 degrés, c’est la mort assurée."Nous avons observé quelques cas isolés de mortalité, mais ceux-ci ne peuvent pas être directement liés à la sécheresse,rassure Frédéric Dumonceau.On suit évidemment la situation de près. S’il ne pleut pas, elle ne s’améliorera pas. Mais cela ne veut pas dire qu’elle va forcément empirer."

La pêche et le kayak sont interdits depuis fin juillet dans la majorité des rivières wallonnes. Des décisions que les acteurs principaux, pêcheurs et kayakistes, ont pour la plupart salué. Ils sont en effet les premiers témoins des désastres que peut causer la sécheresse sur les biotopes aquatiques. De l’avis d’un fonctionnaire wallon, en charge de du suivi des autorisations pour les kayaks durant plus de 20 ans,"les débits actuels sur la Lesse sont si faibles, de l’ordre de 1,1 m3/seconde. C’est une situation que je n’avais jamais connue auparavant."

Frédéric Dumonceau voit dans la sécheresse actuelle une petite menace à court terme pour la faune piscicole. Mais le réel danger, c’est l’accumulation de période de vaches maigres."Imaginons une espèce de poisson avec une espérance de vie de cinq ans. S’il vit cinq années de sécheresse de suite, cela peut aura des conséquences sérieuses sur la reproduction de l’espèce."La semaine dernière, la possibilité de délocaliser des poissons pour les sauver de l’asphyxie a été évoquée entre le DNF et divers contrats rivières locaux. Mais pour les mettre où? La situation est critique partout, les rivières sont toutes en souffrance.

La fin actuelle du moratoire sur la pêche est fixée au 12 août. Mais au vu des prévisions météorologiques récentes, il est peu probable d’apercevoir une canne à pêche avant la fin des vacances...

Des tronçons de la Lhomme et la Wamme presque à sec

"J’ai le sentiment qu’on va battre des records cette année,souffle Marie Lecomte, secrétaire du contrat rivière Lesse à Rochefort,la situation est déjà critique, il faudrait quelques jours de pluie pour revenir à la normale. Et ce n’est pas ce qui est annoncé."

Si la Lesse se maintient à un niveau faible mais stable, ce n’est déjà plus le cas de ses affluents, la Lhomme et la Wamme. Ceux-ci souffrent de coupures, de tronçons presque à sec. « On remarque des zones sans eau, notamment sur la Wamme, continue Marie Lecomte. Sans eau, c’est la fin de la vie aquatique. Pour les poissons, mais aussi pour leur nourriture. »

Le réchauffement des eaux pourrait aussi favoriser des colonies d’algues. Celles-ci orpailleront alors l’oxygène des rivières, au détriment des poissons. "C’est un facteur aggravant qui doit être envisagé."

Dans certains petits villages du bassin de la Lesse, il manque encore de stations d’épuration. La Région a priorisé, c’est logique, les villes et bassins démographiques les plus importants dans sa politique d’épuration des fleuves et rivières."Avec le niveau d’eau qui descend, la concentration d’eaux usées dans les rivières est croissante. Il y a des odeurs, mais surtout une pollution organique et chimique."

De quoi être encore plus vigilant, pour la santé des rivières, sur ce qui transite dans nos éviers, canalisations et cuvettes de toilettes.