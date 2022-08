Le festival La Carrière à Bioul sans domicile fixe

Créé en 2018 par une bande de potes (Kevin Guillaume, Loïc Bodson, Yasmina H’mamou, Pierre Constant et César Laloux donc) le festival cherche un second souffle et un nouvel endroit où s’établir, dans la campagne namuroise. " Une carrière, ce serait le top. Cela nous permettrait de ne pas devoir changer le nom", sourit César Laloux.

Jusqu’ici, les prospections n’ont rien donné. "Malgré les circonstances, on avait quand même envie de mettre sur pied un événement cet été..."

Voilà pourquoi, exceptionnellement,La Carrière Fest. #4se tiendra en ville, àLa Vallée, un espace artistique situé au cœur de Bruxelles. À Molenbeek, plus précisément. Un lieu capable d’accueillir jusqu’à 350 personnes dans lequel on pourra "ressentir toutes les summer vibes".

"Ce sera aussi chouette, mais peut-être un peu moins magique...", souffle César Laloux.

2022 est donc une année de transition, en attendant un retour en pleine nature.

Les concerts seront programmés sur une scène intérieure et en plein air, dans une cour. " On va décorer l’endroit pour le rendre un peu plus bucolique, champêtre, avec de la fausse herbe, etc."

«La chanteuse passe son temps à hurler»

Si cette édition intermédiaire est particulière par sa localisation, elle ne le sera pas au niveau de la ligne artistique. " Il y aura des noms pas trop ronflants, mais qualitatifs." Une dizaine de groupes sont annoncés. Des formations belges, espagnoles ou encore hollandaises. "On passera du folk-guitare-voix à de l’électro plus industriel chanté en catalan."

Parmi les coups de cœur de César Laloux: Lazza Gio. " Du hip-hop urbain un peu dépressif et plombant...mais super touchant, rassure l’organisateur. La chanteuse dégage un vrai charisme et une vraie personnalité."

Son second coup de cœur, il l’attribue à Dame Area. Un duo italo-espagnol. " De l’électro-trance avec un gros rythme industriel. La chanteuse passe son temps à hurler dans le public. C’est incroyable." Une performance étonnante à découvrir en live, paraît-il. Ça s’annonce détonnant!

Un lieu en pleine nature à proposer pour l’organisation de La Carrière Fest.? lacarrierefest@gmail.com