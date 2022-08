Le bourgmestre de Bièvre sanctionne des scouts turbulents en les envoyant nettoyer des cimetières

Dixit le bourgmestre faisant fonction Michaël Modave (le bourgmestre en titre David Clarinval étant empêché car ministre fédéral), la Commune s’est donné les moyens humains d’encadrer cette jeunesse. Bièvre peut compter sur une agente constatatrice (elle peut infliger des amendes administratives) et sur un étudiant, un "Monsieur Camps" agissant davantage dans la prévention et le dialogue.

Les 8 coupables en chantier à Baillamont et Monceau

Michaël Modave intervient parfois lui-même, comme ce fut le cas il y a quelques jours. Immédiatement après les faits, leurs auteurs ayant été facilement repérés. Ils venaient de partir en "hike" quand, à Baillamont, 8 ados de 15-16 ans ont fait les cons. Rien de très grave, mais la politique locale est de réagir vite et fort. Le bourgmestre nous l’explique, il s’est rendu auprès des dirigeants du camp, des Flamands, pour proposer une mesure réparatrice et symbolique. Plutôt que de s’acquitter d’une amende de 350 euros (somme assez modeste pour un camp d’une centaine de scouts installés à Baillamont), il leur a proposé de nettoyer le cimetière local. Comme ce dernier est assez petit, les scouts chahuteurs ont également dû travailler au cimetière de Monceau. Précisions: uniquement les auteurs du chambard de l’autre jour, pas les autres. Une punition collective eut été injuste, ce n’était pas le but. Le bourgmestre "sanctionnateur" juge cette mesure éducative assez efficace, et en plus, dit-il, une fois les travaux réalisés (il s’agissait aussi de repeindre une grille),"en fin de journée, ils étaient contents".

Ce n’est pas la première fois que des jeunes en camp à Bièvre doivent prendre le râteau: l’an passé, pour des nuisances (c’était déjà lors d’un hike), d’autres avaient déjà dû nettoyer un cimetière.

Ce genre d’info circule vite, notamment via les réseaux sociaux. En sus, à la Commune de Bièvre, on relaie chaque fois aux fédérations. Tout le monde est prévenu.

Le genre de problèmes? Les habituels tapages, diurnes ou nocturnes, mais aussi et surtout, comme cette fois-ci encore, les fameux hikes, des randos en autonomie de deux jours à quatre jours, durant lesquelles les adolescents sont moins encadrés.

La sanction réparatrice? Une occasion d’apprendre la vie, avec ses aléas. Comme quand on se retrouve à désherber le cimetière de Baillamont sous le cagnard. Ou comment assumer ses conneries.