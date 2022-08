"C’est une tradition dans le quartier. On en est à la 55e édition,indique Julien Possemiers, grand ménestrel de la confrérie (qui existe donc depuis 1966).C’est le point d’orgue de l’année pour la confrérie des compagnons de Buley qui est chargée d’animer le faubourg, d’y faire vivre les traditions du quartier et de développer une fraternité active entre les compagnons. On est une centaine."

Depuis trois années maintenant, la confrérie a été redynamisée et une vingtaine voire une trentaine de nouveaux compagnons y sont intégrés chaque année."C’est ouvert à tout le monde. On est toujours en recherche de nouvelles personnes", ajoute-t-il.

Le festival du vendredi 12 août propose une affiche éclectique."On veut mettre en valeur l’agréable parc de La Plante grâce à la musique. Nous cherchons toujours à être originaux,poursuit Julien Possemiers.La première année du festival, en 2017, on avait accueilli un pianiste classique. On a déjà proposé du rock, de la pop et c’est la première fois cette année que l’on propose du rap avec Squma (à 19h), qui est namurois. En 2019, nous avions accueilli le groupe d’indie folk belge bien connu Winter Woods. Nous aimons valoriser les artistes de chez nous!"

Du Krautrock et des microbrasseries

À 20h30, c’est Édouard Van Praet qui se produira. Le Bruxellois propose du pop rock alternatif dans un univers psychédélique. Puis, à 22h, ce sera au tour de Phoenician Drive, groupe de Krautrock (rock progressif, expérimental et psychédélique d’inspiration allemande de la fin des années 60)."Ça mêle à la fois du traditionnel et de l’oriental. Ils sont six à venir jouer sur scène avec des instruments traditionnels. On a vraiment à cœur de faire venir des découvertes et de maintenir la gratuité de ce festival pour qu’il soit ouvert au plus grand nombre, le tout dans une ambiance décontractée, avec l’atmosphère du bord de l’eau."

Pour terminer la soirée, le DJ MaxMenace mixera de l’electro et de la techno. La confrérie est aussi très fière de proposer les bières de la brasserie toute proche de la Houppe, ainsi qu’un bar à canettes issues de plusieurs microbrasseries comme Bucket (Namur), La Source (Bruxelles) et Fugu Brewing (Bruxelles aussi).

Joutes féminines, une première

Outre le festival, les Nuits de Buley se déclinent également en un tournoi de pétanque baptiséTouche pas à mes bouleset en une soirée festive avec un repas aux lampions et deux foodtrucks le samedi. Quant au dimanche, place à la brocante sur l’avenue de la Pairelle, l’avenue Félicien Rops et la rue Théodore Baron, et aux fameuses joutes nautiques. En exclusivité mondiale, la confrérie propose les premières joutes nautiques féminines à 12h30 en collaboration avec la 23e Unité Sea-Scouts et les Guides de Jambes.

Toujours en partenariat avec ces deux derniers et l’ASBL Phénix, les traditionnelles joutes nautiques namuroises se dérouleront pour leur 48eédition à 15h. Figures incontournables du folklore namurois reconnues au patrimoine immatériel de l’Unesco, les Échasseurs seront également de la partie pour des démonstrations et des initiations.

Tournoi de pétanque le 13 août dès 10h30 sur inscription via www.buley.be. 16 € par équipe.