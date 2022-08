On ne déplore heureusement aucun blessé. Vers midi, une voiture a heurté une BMW au croisement de la chaussée de Marche (N4) et de l’avenue des Acacias. Sous le choc, cette dernière a fini sa course dans un feu tricolore. Les policiers de Namur se sont chargés des constatations et du balisage, tandis que le dépanneur MD enlevait la BMW hors d’usage.