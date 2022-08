Un enseignant floreffois écrit un livre pour enfants sur le port du masque

Enseignant à la Maison des enfants à Buzet, Jean-François Manil, qui est aussi formateur dans le monde de l’éducation, rédige depuis plus de vingt ans, des histoires qu’il ne manque pas de lire à ses élèves. Père de trois filles et grand-père, le Floreffois a donc toujours été au contact de l’enfance pour laquelle il a beaucoup d’estime et de tendresse.