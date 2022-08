Namur: un homme agressé au couteau à Jambes

Les services de secours sont intervenus pour une agression sur le coup de 7h20 ce mardi. Des traces de sang ont été constatées sur le sol au coin du boulevard de Meuse et de l’écluse de La Plante. D’après des témoins présents sur place, la victime aurait reçu un coup de couteau au niveau du visage et un autre au niveau de la jambe. Elle a été transportée à l’hôpital avec la personne qui l’accompagnait. On ignore pour l’heure la gravité de ses blessures.