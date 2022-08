Chaleur: à Dinant, coups de soleil dans les vergers mais dolce vita dans les vignobles

Un bonheur pour les uns, mais pas pour tous. "Cette année, environ 5 à 10 pour cent des pommes de nos vergers ont été brûléespar le soleil" constate Olivier Rommel, gérant depuis 1990 des Vergers et ruchers mosans à Dinant. Sur une production moyenne annuelle de 100 tonnes, la perte est conséquente." Il y a dix ans, nous taillions les pommiers au début de l’été pour offrir un maximum de soleil aux fruits. Nous n’oserions plus faire ça maintenant, on essaie de les garder un peu à l’ombre et on évite de tondre. Signes des temps qui changent."

Olivier Rommel craint davantage le soleil que la sécheresse. Ses pommiers et poiriers s’enracinent dans un sol suffisamment profond et frais que pour puiser les réserves nécessaires en eau. La situation aurait été toute autre si l’arboriculteur avait planté de jeunes pommiers durant l’hiver."Une fois qu’une pomme est brûlée, elle n’est plus bonne qu’a être transformée pour le jus. Seul l’épiderme est touché, mais il va se craqueler et la pomme va pourrir rapidement."Et comme le veut le proverbe, une seule suffit à contaminer le panier."Il y a des brûlures dès que le thermomètre dépasse les trente degrés. Il y a quelques jours, on a eu 38 degrés; ce sont des températures que l’on n’a pas l’habitude de voir."

Évidemment, des moyens de lutte existent pour éviter les coups de soleil. Mais ceux-ci ne sont pas toujours adéquats."Des produits phytos arrivent sur le marché pour protéger les fruits du soleil,explique Olivier Rommel,ils forment une sorte de film blanchâtre autour de la pomme. Ils sont garantis sans risque, jusqu’à preuve du contraire, mais les pommes gardent cet aspect blanchâtre à la vente. Commercialement, ce n’est pas très vendeur, on préfère donc ne pas les traiter."

Les brûlures sont d’autant plus douloureuses pour le verger qu’elles touchent le haut du panier, au figuré, de la récolte. Ce sont les pommes les plus exposées, et donc les plus qualitatives en théorie, qui sont les premières brûlées.

Est-ce qu’il y a plus de brûlures ces dernières années avec le réchauffement climatique? C’est dur à affirmer, relativise Olivier Rommel, pourtant dans le secteur depuis plus de trente ans. Il y en avait déjà par le passé, mais les arboriculteurs étaient moins attentifs, tondaient et pulvérisaient davantage en été."Quand j’ai vu les prévisions au début de l’été, j’ai tout de suite décidé d’arrêter la tonte."

Les pommes ne sont pas les seules victimes, les feuilles des pommiers souffrent également de la chaleur. Les arbres perdent donc en vitalité et en bourgeons pour la récolte suivante."Ce sont tous les aléas de l’agriculture, le gel, les sécheresses, les chaleurs. Il faut faire avec, cela fait partie de notre métier"relativise Olivier Rommel.