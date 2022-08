Bilan des soldes à Namur: "Pas mauvais, mais pas exceptionnels"

Horeca, même combat

Quant au panier moyen, il reste stationnaire par rapport à 2021 pour 42,9% des commerçants. D’une manière générale, la majorité de la clientèle du centre-ville fait des achats utiles mais ne craque pas pour des"folies", des achats plaisir voire compulsifs."L’acheteur est plus attentif, plus exigeant et compare davantage,relève Étienne Dethier.C’est notamment dû au coût de la vie qui augmente et surtout de l’énergie, que ce soit pour se déplacer ou se chauffer. Et c’est bien cela qui inquiète les commerçants pour les ventes en automne, d’autant plus que les gens reviendront pour la plupart de vacances, donc ils auront dépensé leur argent, et ils devront faire face aux achats de la rentrée scolaire. Auront-ils encore envie de dépenserdans des boutiques? D’ici un mois, on va rentrer dans une période pleine d’incertitudes car non seulement, il y a ce contexte économique mais en plus, il faut que la situation sanitaire reste au beau fixe."

Plus largement, Étienne Dethier s’interroge sur l’opportunité des soldes. Et il n’est pas le seul."Il y a déjà les ventes couplées avant les soldes et puis l’indéniable concurrence, très rude, du shopping sur internet où les promotions foisonnent tout au long de l’année, déplore-t-il. Or, sur le Web, il n’y a pas le conseil, le service, le choix, le fait de pouvoir toucher l’article… Il faut se rendre compte de tout ça et réencourager le public à retrouver le chemin des commerces."Les établissements horeca ne sont pas mieux lotis car ils n’arrivent pas non plus à récupérer leur chiffre d’affaires de 2019."Une des causes: le télétravail qui s’est maintenu. Ils ne connaissent plus la même affluence à l’heure de midi. Du coup, certains ferment le midi,ajoute-t-il.Et quand les affaires tournent mieux, l’horeca doit aussi faire face à la pénurie de personnel, qui a quitté le métier ou s’est reconverti suite au Covid."

Améliorer l’accessibilité

Enfin, l’accessibilité aux commerces namurois constitue encore souvent la pierre d’achoppement. L’association des commerçants et l’ASBL Namur Centre-Ville souhaitent encore l’améliorer en partenariat avec la Ville."C’est vrai que c’est parfois le nerf de la guerre pour arriver au centre puis trouver une place. Des solutions existent comme le récent parking de la Confluence(670 places)ou les parkings de délestage aux abords de la ville. Certains se garent aussi à la citadelle et prennent le téléphérique pour venir faire leurs emplettes.Mais ce sont des nouvelles habitudes à prendre, note Étienne Dethier.Parfois, on a l’impression que si les clients pouvaient, ils rentreraient avec leur voiture jusqu’à la cabine d’essayage! "Les différents partenaires ont prévu de continuer à travailler entre autres sur la promotion de l’accessibilité, les fléchages ou encore la communication.