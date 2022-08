26 artistes exposent à Profondeville

Le comité invite le public à partager un moment convivial à la rencontre des exposants pendant les Arts-Peros prévus à cet effet, les 5 et 6 août, à partir de 18h. Les œuvres exposées illustrent des techniques variées: acrylique, pastel, huile, aquarelle, mais aussi raku, émaux, bronze à la cire perdue, dessins, sculptures et bijoux ou céramiques patinées.

Les 26 artistes sont: Françoise Jadot, Fabienne et Elise Kaeses, Taky Mestoussis, Monique Misson, Monique Denison, Philippe Hermal, Agnieska Gorecka, Michèle Donis, Peter Permeke, Suzanne Heughebaert, Éric Colin, Carine Mabbé, Joseph Noël, José Robert, Anne Richer, CADN, Anita Haan, Myriam Toussaint, Françoise Reuviaux, Luc Bodart, Walter Delvaux, Marianne Bouchard, Patricia Clarke, Didier Paradis et Michel Genot. Pour la réalisation de cette exposition, le comité a le soutien des autorités communales, du Cercle Culturel Royal Le Herdal et des acteurs de la fête de l’eau qui se déroule le premier week-end d’août.