Une des plus belles prairies wallonnes est à Rochefort

Une de leurs prairies de 6 hectares (sur les 15 dont ils sont propriétaires) située à Ave-et-Auffe a été remarquée, telle une belle bête primée au concours du blanc bleu lors de la grand-messe des agriculteurs à Libramont.

Ils repartent avec le deuxième prix et un chèque de 500 € à valoir dans un commerce spécialisé dans l’élevage à Ciney. Une belle récompense et une "reconnaissance" pour ces Rochefortois "qui ne courent pas après" mais qui sont tout de même ravis.

Car, depuis qu’ils ont repris la ferme, voilà près de 20 ans, ils ne se sont pas facilités la tâche, exploitant des terres classées Natura 2000, et donc protégées, appartenant en partie à la Donation royale. Les règles dans ce cadre sont strictes: fauchage tardif, accès limité pour le bétail, fertilisation maîtrisée, etc.

Sécheresse qui inquiète

Aujourd’hui, le couple qui travaille en agriculture biologique et en circuit court (le lait de vache est transformé à la ferme, les brebis sont destinées à l’écopâturage et à la production de viande, etc.), voit son travail évoluer.

Si en 20 ans d’exploitation une routine s’est installée au niveau de "l’outil", une donne a changé: le climat. " On pense replanter des haies et des arbres pour nous rendre un peu plus résistants, résilients aux sécheresses, explique Bernard Convié.Mais on doit agir de manière intelligente, pour avoir des chances de réussite. On se fait aider par des personnes extérieures. Cela prendra plusieurs années..."

Les agriculteurs envisagent aussi d’aménager une dizaine de mares dans les prairies exploitées (110 hectares en tout, certaines via des conventions). " Cela permettrait de créer des réserves d’eau pour abreuver le bétail, de créer des zones de microclimat, mais aussi d’amener de la biodiversité. Ce genre d’action est encouragé par la Région. On a pu bénéficier d’un conseiller..." Une évolution des conditions de travail décourageante? " Parfois oui,concède l’éleveur. Mais je ne sais pas pourquoi, on a toujours envie..."