Après "La genèse" et "La ville", c’est au tour de la citadelle de Namur d’être à l’honneur dans la collection "Namur en cartes postales colorisées". Publié par l’ASBL "Les Amis de la Citadelle de Namur", ce nouvel ouvrage invite les lecteurs à un voyage aux 19eet 20esiècles pour (re)découvrir les fortifications de la capitale wallonne. Le tout à travers plus de 400 documents colorisés à la main. " Durant la lecture, ces cartes postales sont organisées comme si vous étiez un touriste, venant en bateau depuis Dinant, s’amuse Philippe Bragard, auteur de ce troisième tome.Au fil de la balade, le promeneur pourra passer tant par la vallée de la Meuse que celle de la Sambre avant de rejoindre la citadelle. Et enfin, il pourra descendre cette dernière par la route Merveilleuse."

Grand amoureux de la citadelle, Philippe Bragard se fascine pour ces clichés insolites qui la représentent sous un angle plus méconnu. " Ces traces du passé me font rêver et montrent, à une époque où le noir-et-blanc domine, une tendance à coller au plus près de la réalité, estime l’auteur qui prévoyait, au départ, de ne consacrer qu’un seul recueil dédié aux cartes postales colorisées.Finalement, en collaboration avec mes complices Dominique François et Jacky Marchal, nous avons d’abord travaillé sur un premier livre(NDLR: "La genèse", paru en 2021)avant que je ne termine ce troisième tome, qui était le projet initial." Grâce à ce travail d’équipe préalable, ces trois passionnés d’histoire ont pu ainsi partager leurs collections et leurs savoirs respectifs afin d’enrichir leurs publications, diffusées par Les Editions Namuroises.

«La citadelle n’est qu’un décor»

Pour concevoir ce volume de 280 pages, Philippe Bragard a tenté de dater et de réunir un maximum de cartes postales en couleur sur la citadelle, issues parfois de sa collection personnelle. Et lors de l’inventaire de celles-ci, un détail surprenant n’a pas échappé à son regard observateur. " Dans la majorité de ces images, la citadelle n’est qu’un décor", souligne cet historien de l’UCLouvain. Si la plupart des lieux emblématiques du site, tels que le château comtal, le stade des jeux ou encore le théâtre de Verdure sont souvent présents, il s’avère en effet que les fortifications ne constituent quasi jamais le sujet principal des clichés.

Plus intrigant encore, certains endroits, dont la caserne Terra Nova et la Porte de secours, sont absents des photographies datées d’avant 1914. Un cas de figure qui peut s’expliquer par l’activité militaire qui se déployait, jusqu’en 1977, dans l’ancien château fort. " Même après le départ partiel du ministère de la guerre(NDLR: à partir de 1891) , une série d’emplacements relevaient encore du secret militaire et n’étaient jamais photographiés", précise l’enseignant. Fort heureusement, les Namurois peuvent profiter, depuis quarante-cinq ans, de l’entièreté de ce patrimoine historique… dorénavant photographié sous tous les angles.