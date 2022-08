Le bilan d’Esperanzah!: une décroissance réussie mais nuancée, 3-4 piqûres de guêpes et 57 véhicules enlevés

Aucun jour n’a été sold out, cela dit. " Le samedi, nous l’étions presque. Tout a commencé doucement et est allé crescendo. Le pari est réussi avec 36000 festivaliers sur 4 jours, mais c’est autant que l’édition sur 3 jours de 2019. Le public nous a moins suivis.La chance, c’est que nos bars cartonnent!Nous allons analyser les chiffres, tirer des conclusions."

C’est tout de même une belle performance compte tenu de l’essence du festival, parmi les rendez-vous plus mainstream qui ont proliféré cet été, et ont parfois ramé (tickets au rabais, fusion d’événements) pour rassembler suffisamment de monde. " Une suroffre alors que le pouvoir d’achat a diminué. Puis, pas sûr que tout le monde soit aussi honnête que moi dans l’annonce des résultats. Il y a parfois une différence mirobolante entre ce dont nous sommes au courant des coulisses d’un événement et ce qui est annoncé à la presse!"

Reste que les moments chéris n’ont pas manqué. Les adorables membres de Minyo Crusaders ont tenu à ramener des t-shirts Esperanzah! dans leur pays. " Nous verrons Esperanzah! au Japon! Le DJ Vandal, lui, ravi de son concert, n’a pas arrêté de me prendre dans ses bras pour me remercier."

Quant aux incidents, RAS. " Trois, quatre piqûres de guêpe et un bilan sanitaire comptant moins d’interventions sur 4 jours que 3 en 2019."

Enfin, les concerts de Rodrigo y Gabriela et de l’ Israélien Asaf Avidan ont été sabotés quelques minutes par des (sympathisants) Palestiniens via des drapeaux et calicots. " Ça nous a surpris, je n’étais pas au courant. Je n’ai pas de problème avec la manifestation, je suis d’accord sur le fond… mais pas avec la forme. Il y a mieux à faire que de perturber un concert.", conclut celui qui avait également programmé de chouettes artistes palestiniens.