La Vallée de la Lesse dans les yeux d'Étienne

En 2021, Étienne se lançait le défi de rassembler les plus belles balades à faire à VTT ou à pied dans la région qui l’a vu grandir."J’ai placé mes propres randonnées mais je me suis aussi fait aider par les maisons du tourisme d’Houyet, Rochefort et Daverdisse pour construire le mook", explique-t-il.

Le mook est divisé en six chapitres, un par commune que la Lesse traverse depuis sa source à Libramont jusque Dinant, en ce compris certains bassins-versants comme Chevetogne. "Je me suis permis quelques écarts",reconnaît l’auteur."Je propose par exemple trois boucles pour des vélos électriques qui traversent plusieurs communes. Elles sont entre les chapitres à chaque fois."

Découvrir l’histoire locale

Le livre est enrichi d’une soixantaine d’articles traitant d’anecdotes historiques ou légendaires, de faits divers et de données géologiques. "J’ai collaboré avec des historiens locaux, Bruno Marée et Jean-Claude Lebrun essentiellement. J’ai passé des après-midi entières à les écouter parler, c’était extrêmement passionnant",raconte Étienne. Tel un journaliste, il a ensuite recroisé les informations dont il disposait pour tenter d’être le plus juste possible. Selon lui, beaucoup de personnes ont acheté le livre uniquement pour en apprendre plus sur l’histoire locale et sur l’actualité récente.

"Il y a un chapitre global sur les inondations de juillet 2021, qui explique que la Lesse est sortie de son lit. À Houyet, certains chemins ne sont plus accessibles. J’ai tenté de proposer des alternatives", développe Étienne.

L’iconographie a été réalisée par des photographes locaux, actifs sur les réseaux sociaux: "Vu de là-haut", "Les balades de David".

Le livre se construit de sorte qu’il convienne à toutes les générations et à tous les niveaux d’endurance."J’ai essayé que ce soit autant accessible à des enfants en poussette qu’à des potes qui ont l’habitude de grandes balades à VTT", indique le jeune homme.

Les enfants ont aussi droit au chapitre. Trois chasses au trésor, inventées par Étienne, peuvent être expérimentées. Les énigmes sont basées sur des faits réels, comme l’histoire du village disparu près de l’abbaye de Rochefort."C’est une histoire que je connais depuis très longtemps". Les promeneurs sont amenés à partir sur les traces de ce village et à retrouver son nom car l’archéologue ne s’en souvient plus. Les énigmes du livre sont à localiser sur place, cachées dans des boîtes.

Chaque carte peut être imprimée grâce au QR code glissé dans le livre. Un fichier GPX peut aussi être téléchargé.