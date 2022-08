La tortue de Jan Fabre s’invite à Esperanzah !

Cette fois, le collectif a profité du festival Esperanzah! pour lancer une pétition et inviter les passants à trouver une alternative à cette œuvre d’art qui dérange."Notre objectif était tout d’abord de les informer sur cette statue, sur celui qui l’a réalisée et sur sa condamnation, explique Camille, du collectif.Nous voulions signifier et expliquer que nous ne voulions pas de ça dans notre espace public et invitions les personnes du même avis à nous rejoindre."

En parallèle à la pétition, qui a récolté quelque 500 signatures (et peut encore être signée sur le site www.change.org), le collectif a également lancé un appel à projets pour remplacer cette statue qu’il qualifie d’indécente."Il paraît que la Ville de Namur manquerait d’imagination pour la remplacer… Donnons-lui un coup de pouce! Toute personne qui a une idée est la bienvenue,suggère Camille.Par rapport à notre interpellation citoyenne de mai dernier ou à nos autres actions marquantes, nous avons cette fois inclus la population. Ça ouvre le débat public.Un des arguments de la Ville pour conserver la tortue est de dire que les Namurois (es) l’aiment bien. Mais on voit bien qu’elle ne fait pas l’unanimité lorsqu’on parle avec les citoyen (ne)s."

Le collectif envisage deux possibilités pour cette pétition: elle pourrait être remise aux autorités communales voire au Parlement wallon.