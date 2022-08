Diplômé de l’académie des Beaux-Arts, de Namur, Elie Noirot était très connu dans la région, mais aussi partout dans le pays et même à l’étranger. En 1993, la Ville de Dinant, sous le mayorat d’Antoine Tixhon et le conseil de la conseillère communale Maïté Pacco, lui avait acheté une œuvre. À l’époque, la Ville consacrait annuellement 100 000 francs mis à l’achat d’œuvres d’art et à l’entretien du patrimoine.

À l’actif d’Elie Noirot, on connaît d’autres œuvres conservées dans la région, tels le mémorial de Bodange, le mémorial Abbé Paternotte à la base de Florennes et le mémorial Alain Laloux au plateau de la citadelle de Dinant. Une autre, à Spontin, représente trois roues de moulin désaxées et reliées par un axe. Elle évoque symboliquement le destin du village, partagé entre eau et pierre. Elle a été inaugurée en 2006.

L’artiste travaillait le marbre noir et le petit granit (pierre bleue). Ses œuvres étaient toutes de légèreté, avec un côté sensuel voire féminin, dans leurs courbes, leur élan. On lui doit aussi plusieurs monuments funéraires, qu’on peut voir notamment dans le cimetière de Thynes.