Elle est née à Baudour et est diplômée de l’ESAPV (École Supérieure des Arts Plastiques et Visuels) de Mons. À Dinant, elle expose une bonne cinquantaine d’œuvres de toutes dimensions, la plus grande mesurant environ 6 m².

Sara Conti s’est fait connaître par ses collages urbains. Elle est street artiste dans l’âme. Cette technique lui a valu une certaine notoriété. Mais elle expose aussi dans des galeries d’art ou des salles comme celles du CCD.

La femme est son sujet principal. Elle ne cherche pas à la rendre belle et gracieuse, elle la place dans des attitudes de militante.

On peut ainsi déceler des personnages réalisés à partir de matriochkas, ces poupées russes qui sont les vedettes de l’artiste et lui font dire que même si elle est féministe, elle aime mélanger la légèreté et le sérieux.

Dans l’exposition dinantaise, la variété est bien présente. Par les sujets, d’abord, par les techniques, ensuite. Dans une salle, les murs sont remplis de petits portraits de fantaisie en impression d’encre ou en sérigraphie d’une ou deux couleurs montrant des attitudes plus ou moins sérieuses. Chacune résume une histoire. Un fait, une idée par dessin, jamais plus. L’imagination déborde, car il y en a d’autres dans l’exposition et, notamment, à l’étage.

Au rez-de-chaussée, on s’arrêtera aussi devant une matriochka grand format.

L’artiste recourt aussi à la sérigraphie rehaussée à l’aquarelle, à la main, réalise des sérigraphies à main levée, des dessins au feutre posca, des motifs à encre de chine et encre acrylique, à encres acryliques et gouache, au feutre à encre pigmentée sur papier, à peinture acrylique sur bois découpé…

Toutes techniques qui font preuve d’une richesse graphique remarquable.

L’exposition est ouverte, en semaine, de 8h30 à 12h et de 13h à 18h, les week-ends et jours fériés, de 14h à 18h. Également aux personnes à mobilité réduite.