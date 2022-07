Un premier saut en parachute, à Temploux, à 80 ans, par amour pour son fils (PHOTOS-VIDÉO)

«Pour partager les sensations avec mon fils, qui est paralysé»

Ce samedi, c’est à l’aérodrome de Temploux qu’elle avait pris rendez-vous pour un premier saut en tandem accompagnée par un moniteur. Un projet qui lui tenait à cœur à la fois pour le plaisir de la découverte et par amour pour son fils:"Il faisait lui-même du parachutisme ici, mais il a eu un grave accident de travail il y a 20 ans et depuis il est paralysé. J’avais envie de partager une fois ces sensations avec lui…"

Au Paraclub de Namur, les sauts d’initiation, c’est extrêmement courant. Pas si courant que ça avec des candidats de l’âge de Camille, mais ce n’est pas un souci, assure Francis, son moniteur du jour:"J’ai déjà sauté avec une personne de 88 ans et avec un enfant de 8 ans. Il n’y a pas de contre-indication physique, du moment qu’on a un bon cœur…"Il faut tout de même respecter quelques consignes de sécurité, que Francis détaille dans un petit briefing à Camille après l’avoir équipée d’une combinaison et harnachée. Assis sur un coin de table, il place sa cliente en situation, elle devant lui, son dos contre lui:"On sera attachés bien serrés, je serai assis sur le bord de l’avion et toi tu auras les pieds dans le vide. Ce que tu dois faire, c’est essayer de les ramener en arrière sous l’avion. Tu poses ta tête en arrière sur mon épaule et tu tiens les sangles du harnais à hauteur de la poitrine." Une fois en l’air, assure Francis, décontracté, Camille peut se détendre et profiter:"Je gère tout, même si tu fais des erreurs de position, je suis formé pour corriger. La seule chose importante, que je ne peux pas faire à ta place, c’est lever les jambes quand on va se poser.Si tu ne le fais pas, tu pourrais te les casser." Camille ponctue:"Ça non merci, j’ai donné. J’ai eu la rotule explosée en novembre dernier."

«Génial!»

Embarqué dans la cinquième rotation de l’avion après la pause de midi, le binôme est largué à 4000m. Il apparait dans le ciel parmi les autres voiles quelques minutes plus tard. Francis est prudent, mais la vitesse impressionne tout de même les proches de Camille, dont sa fille Véronique, qui sursaute quand sa maman glisse au sol. Mais l’octogénaire, elle, est hilare. Les cheveux en pétard et les yeux pétillants, elle remercie son guide:"C’était génial! C’est difficile à mettre en mots, tellement c’est intense. C’est juste un peu impressionnant quand on va sauter de l’avion, mais après c’est incroyable. La vue, les sensations, tout… J’ai hâte de partager ça avec mon fils et de lui montrer les images."