À la citadelle, le motocross a gravé des ornières dans l’histoire de Namur (photos-vidéo)

Les cœurs montent dans les tours au rythme des moteurs, de seconde en seconde, comme hier, au moment où allait tomber la grille de départ. On se revoit dans les gradins, à scruter à travers la poussière pour deviner quel dossard allait émerger en tête du paquet au premier virage:"À Namur plus encore qu’ailleurs c’était important de bien démarrer la course parce que c’était très difficile de dépasser",rappellent des connaisseurs du circuit tout en scrutant les ancêtres rutilants.

«Quand les pilotes quittaient l’esplanade, le public n’avait plus de visuel et plus d’info jusqu’à ce qu’ils ressortent des bois au chalet du Monument. Ça créait un suspense terrible»

«C’était le Monaco du motocross»

La comparaison est connue:"La citadelle était au cross ce que Monaco était à la Formule Un". Car le circuit traversant les bois était aussi capricieux et technique que celui des rues monégasques . "À la différence des autres tracés, Namur n’était pas panoramique. Quand les pilotes quittaient l’esplanade, le public n’avait plus de visuel et plus d’info jusqu’à ce qu’ils ressortent des bois au chalet du Monument",se souvient un ancien fidèle du rendez-vous. Au chalet, le commentateur au micro avait à peine le temps de citer les noms dans l’ordre d’apparition:"Puis à nouveau on retenait son souffle jusqu’à voir les pilotes réapparaître après la remontée des quatre-bosses."

Ils étaient des centaines ce samedi à avoir repris d’assaut les flancs de la citadelle pour inhaler une grosse bouffée de souvenirs de motocross et marquer le coup des 75 ans du circuit mythique.

Une centaine d’ancêtres et des centaines de fans

Ainsi la parade d’une centaine de motos anciennes s’est arrêtée quelques instants aux endroits clés du circuit, dont le fameux "chalet" ou la côte "Sainte-Thérèse" devant l’église.

Puis, sur l’esplanade qui a rebouché ses ornières depuis 15 ans, s’est tenu un moment plus officiel, mais toujours aussi décontracté, dans l’esprit "MX", pour mettre à l’honneur les champions qui ont, de 1947 à 2007, fait vibrer souvent plus de 40.000 personnes sur les hauteurs de Namur.

À commencer par Joël Robert. Son décès, a rappelé le bourgmestre Maxime Prévot, présent via une capsule vidéo virtuelle, a donné le coup d’accélérateur au projet porté par des nostalgiques, Frédéric Laloux en numéro un, de redonner vie au motocross de Namur le temps d’un week-end.

De Coster ému, Smets tout sourire

Ce samedi après-midi, plusieurs anciens chouchous du public namurois, officiellement faits citoyens de la Ville, étaient présents.

Roger De Coster, sept fois vainqueur à Namur, a reçu, très ému, une ovation comme un petit écho à la clameur qui l’accompagnait, au dernier tour, en tête, dans son saut bondissant au travers des arbres vers la lumière de l’esplanade.

Toujours aussi souriant et accessible, Joël Smets signait les vieilles photos, posait avec ses supporters, serrait les mains. Même sans les bottes et "l’armure" sous la combinaison, la carrure, la démarche et les bras d’ancien pilote sous la chemise à manches courtes disent encore le costaud et combatif qu’il était, cramponné, rageur et puissant, au guidon de sa machine. Un fan lui tape sur l’épaule:"Ah Joël, t’étais mon préféré! T’as souvent eu pas de chance, sinon t’aurais gagné beaucoup plus souvent encore."Autour d’eux, on se souvient en effet de ce Joël assis par terre, abattu d’avoir dû abandonner sur panne lors d’un Grand Prix des Nations en 2001. Avec lui et Everts notamment, coachés par Joël Robert, les Belges étaient grands favoris. Mais la poisse et les Français en auront décidé autrement.

L’année précédente, Smets avait été sacré champion du monde à Namur en remportant le Grand Prix. Entre spécialistes, on sait aussi que c’est à Namur qu’Éric Geboers est devenu "Monsieur 875", le premier pilote à avoir gagné le titre mondial dans les trois catégories: 125, 250 puis en 500cc en 1988.

Ici encore, en 2001, Stefan Everts avait égalé le record de 50 victoires en "GP" de Joël Robert, sous les yeux tendres de celui-ci qui racontait aux micros, ses éternels sabots aux pieds, à quel point il était heureux pour son fils spirituel. Everts allait également fêter en 2006 son monstrueux 10esacre mondial à Namur. Entretemps, en 2003, le "local", Cédric Mélotte avait ajouté son nom au palmarès du circuit où c’était"le plus difficile de gagner".

Des stèles pour inscrire le motocross dans l’histoire

La citadelle a fait et défait les champions de moto. On y a écrit des pages de l’histoire du sport belge dans la discipline où le pays est le plus titré, rappelait aussi samedi Michel Lecomte dans un message vidéo, lui qui a commenté le motocross pour la RTBF des années durant, avec Pierre Robert. Pour des milliers de Namurois et de fans de la discipline, on y a aussi gravé de souvenirs d’enfance et de jeunesse.

Le Grand Prix de Namur se courait au cœur d’un site et d’un patrimoine uniques. Ce qui en faisait le charme portait aussi les germes de sa fin. Les contraintes d’organisation ont fait tomber la citadelle après 2007. Mais depuis ce samedi, par ces belles retrouvailles incarnées par l’inauguration de stèles mémorielles pour en narrer ses grandes heures, le motocross a retrouvé et inscrit sa place dans l’Histoire de la citadelle et de Namur.