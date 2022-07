À Esperanzah, des urinoirs pour femmes et personnes non-binaires (VIDÉO)

Avec son look roses et ses courbes en circonvolution, Lapee est en fait le fruit d’une réflexion sur « l’égalité du pipi » lancée par Gina (France) et Alexander (Danemark), deux architectes diplômés de l’Académie royale danoise de Copenhage, au printemps 2017. Après avoir essuyé ses premiers essais au Roksilde Festival, le concept prend peu à peu ses marques en Belgique, notamment dans le cadre du Jyva’Zik (au parc à mitrailles de Court-Saint-Étienne). Le voici désormais aussi à Floreffe.

D’un point de vue pratique, le Lapee est légèrement surelevé et offre trois entrées pour autant d’utilisateurs. Vu de l’extérieur, cela peut franchement s’apparenter à un lieu de papotes sympa."On a tendance à le présenter comme un urinoir à femmes, explique Cécile Roche, du plan Sacha (une campagne lancée en 2018 pendant le festival Esperanzah! pour lutter contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles en milieu festif).Mais, Lapee, c’est un espace safe pour les MINT (pour Meuf, Intersexes, Non-binaires et Trans)."

Des personnes qui, à une certaine heure de la nuit peuvent être davantage vulnérables si elles décident de faire un petit pipi vite fait derrière une haie ou un coin retiré, à l’abri des regards."Pendant la journée, les gens viennent se renseigner. Cela s’inscrit davantage dans une démarche pédagogique,commente Cécile.Plus l’heure avance, plus les garçons ont tendance de venir voir par curiosité".Là, des filles viennent un peu faire le tri, histoire de laisser aux usagers leur tranquillité.

Test à l’appui, on peut dire que le Lapee peut vraiment rendre de sérieux services. En plus, d’être vite libéré en cas de besoin urgent, il permet bien souvent de désengorger les files, tout en soulageant les filles souvent pénalisées dans ce type d’endroit. Et puis, chez Sacha, on espère qu’avec le temps, le concept entrera dans les habitudes des festivaliers. Pour l’heure, les retours sont plutôt positifs comme le confirme Cécile. »À part le fait qu’en fin de journée, c’est toujours un peu sale. »Mais ça, c’est le sort réservé aux toilettes de festivals.