rochefort: une nouvelle jeunesse pour la chapelle Saint-Jean Bosco

Les adultes accompagnants, Tessa Eloy du Plan de cohésion sociale, Camille Colson du service Jeunesse et Henri Fivet, un passionné de patrimoine et d’histoire locale, étaient très satisfaits du travail et de la jeunesse rendue à cette chapelle. Celle-ci était coiffée d’une cloche sur laquelle sont gravés quelques mots de reconnaissance.

Les participants ont aussi travaillé pour le service technique communal, donné un coup de main pour l’arrivée du Tour de Wallonie, réalisé des tris de colis alimentaires à la Maison d’accueil l’Elan, aidé les seniors dans l’entretien de pelouses ou haies, etc. Ils ont aussi été sensibilisés à l’environnement dans le cadre du Contrat rivière et, en même temps, ont nettoyé des berges de la Lhomme.