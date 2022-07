Après le chantier, la rue sera mise à double sens pour les cyclistes et les bus, les quais liés à ces derniers seront supprimés et des places de stationnement vont être réaffectées. Pour les véhicules, une déviation sera mise en place rue Rogier et de Fer. La circulation sera donc plus dense à ces endroits. Les bus sont quant à eux reportés sur les quais à proximité.

Le quai Mélot suit lui aussi un rafraîchissement. Il reste donc inaccessible pour l’instant. Les embarquements ont lieu au quai Coupole à la place.

Ces travaux ne sont que la première phase. Il faudra s’attendra à d’autres fermetures et déviations dans les mois à venir.