Beauraing: les fêtes mariales avec sainte Thérèse

La sainte est connue également sous le nom Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Elle est aujourd’hui connue par les catholiques du monde entier.

La vie de Thérèse a été courte, de 1873 à 1897. Rentrée au couvent à 15 ans, elle a rapidement gravi les marches de la vie spirituelle et est devenue une des plus grandes mystiques du 19esiècle. Elle a développé une"spiritualité de la confiance en l’amour paternel de Dieu"Ses écrits ont transformé la foi de l’Église. Thérèse a été canonisée le 17 mai 1925, et proclamée docteur de l’Église le 19 octobre 1997.

Venant de Neufchâteau, les reliques seront aux sanctuaires de Beauraing le lundi 22 août. Un accueil solennel est prévu à 15h30 à l’église du Rosaire. Celui-ci se prolongera par un film retraçant la vie de sainte Thérèse. Le lendemain à 19h30, l’abbé Pascal-Marie Jérumanis, doyen de Ciney, donnera une conférence. Et pendant les trois jours de présence des reliques, des moments de prières seront organisés.

Pour consulter le programme détaillé de chaque lieu vous pouvez vous rendre sur le site du diocèse de Namur: http://www.diocesedenamur.be