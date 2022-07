Namur: il livrait de la cocaïne et de l'héroïne à trottinette

Le hasard et les aléas de la vie débouchent parfois sur des rencontres entre personnes qui n’auraient jamais dû se croiser. Le premier prévenu (né en 1990) est soudeur et a perdu son emploi lors de la crise du Covid. Le second est demandeur d’asile. Convaincu de trouver facilement un emploi, il a fini par squatter un bâtiment du côté d’Erpent. Tous deux sont poursuivis pour vente et détention d’héroïne et de cocaïne. Le premier aurait exercé entre le 21 novembre 2021 et le 23 mars dernier, date de son interpellation. Le second, seulement entre le 17 et le 23 mars dernier. Ils sont aussi poursuivis pour faire partie d’une association. Ce qu’ils contestent. Par contre, ils sont en aveux de la vente. Tous deux étaient devenus consommateurs suite à leurs déboires. Comme l’explique le substitut Audrey Seminara, le scénario s’inscrit dans le cadre classique des deals de rue à Namur. Des opérations visant la sécurité sont organisées et des dispositifs d’observation sont mis en place. On repère le premier prévenu en plein deal, à l’endroit où se trouvaient deux de ses " collègues" désormais en prison. La première observation se fait le 3 mars, la seconde le 23 mars dernier, à 14h.