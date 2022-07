Fernelmont : le brasseur Delsart sous la pression des syndicats

Et pourtant, c’est bien de cela qu’il était question, vendredi matin, devant le quartier général du brasseur, sur le zoning de Fernelmont. Une délégation syndicale de plusieurs dizaines de personnes a investi les lieux dès 5h30 en guise de protestation. Pour la FGTB Horval, qui a initié le mouvement de grogne, Delsart fait tout pour empêcher la représentation des travailleurs au sein de son entreprise. Il serait donc hors-la-loi."Il y a une atteinte aux libertés syndicales,martèle Didier Pironet, secrétaire permanent FGBT Horval Namur-Luxembourg.Delsart a refusé l’installation d’une délégation syndicale.Le délégué avait pourtant été désigné en février dernier.Il y a eu des discussions en commission paritaire mais qui ont abouti à un refus."

Les choses ont pris une tournure encore plus conflictuelle début juillet avec le licenciement du délégué en question."Sans aucun motif", dit Didier Pironet. Et sans que l’intéressé ne bénéficie des émoluments liés à son statut de représentant du personnel qu’il aurait dû percevoir, selon la FGTB Horval.

Les parkas rouges ont donc mis un coup de pression sur le brasseur en empêchant la circulation des camions de livraison.

«Foutez-nous la paix»

De son côté, le patron a laissé faire. Il a pu compter sur le soutien de certains employés quelque peu courroucés par la démarche."Mais foutez-nous la paix. Vous ne savez même pas ce qu’il se passe", a lancé l’un d’entre eux à l’encontre d’un représentant FGTB. Pour lui, le syndicat se fait mousser et instrumentalise la situation. Sans entrer dans les détails "à chaud", José Delsart livre sa position:"On n’a jamais été contre les syndicats. On a une représentation en interne qui a fait suite aux élections sociales. Nous avons toujours tenté d’être constructifs."Quant au licenciement, il était inéluctable selon José Delsart."Franchement, tout va bien chez nous. Il y avait juste cette personne qui était une pomme pourrie… Elle a été licenciée."

Les deux parties se reverront fin août pour faire le point. La FGTB Horval attend des avancées."Si ça ne bouge pas, on reviendra en septembre et la mobilisation sera plus forte", prévient Didier Pironet. José Delsart, avec un brin d’ironie, promet le café et les croissants. Pour le verre de l’amitié, il faudra peut-être encore attendre un peu.