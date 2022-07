Esperanzah!: Chez Magda, c’est prix libre à condition de…(VIDEO)

Magda, Renault estafette de 1976, est une fourgonnette où règne la légèreté, dans un festival tout aussi léger. Chez Magda, bar frivole, c’est le client qui fixe le prix."Le principe c’est de valoriser le concept du prix libre", confirme Nabil, l’un des gérants du bar. Pour donner l’argent,"c’est dans le cochon, on ne veut rien savoir",dit Lulu, la maîtresse des cocktails, comme l’appellent ses collègues Nabil, Loïc, Manu et Adrien. Là-bas, ambiance rime avec opulence. Commandez un coco-chanel, vous aurez évidemment un rhum à la noix de coco mais amélioré. De quoi? Personne ne le sait vraiment. Les rhums arrangés sont faits maison."On balance tous les fruits, du rhum, un peu de sucre et on attend quelques mois",explique Lulu tout en nous préparant un françois-gingembre."Mon but c’est d’aller vite."