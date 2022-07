Dinant: Pascal est le nouveau roi de sainte Anne

Celui-­ci change chaque année à la fête de la mère de la Vierge. C’est ainsi qu’au roi de l’an dernier, Jean-Louis Tordeur, succède, pour un an, Pascal St-Amand, 53 ans, un Bouvignois bien connu. Il est membre de l’équipe de la Maison du Patrimoine médiéval mosan où il est animateur, documentaliste, rédacteur, etc. Passionné d’histoire locale, il est une des chevilles ouvrières des Echos de Crévecœur, fait partie d’Espère En Mieux et est président du conseil de fabrique de la paroisse bouvignoise. Pascal est également musicien. Il est le 155eroi de sainte Anne.

La cérémonie religieuse revêtait, cette année, un caractère plus joyeux que l’an dernier, où le village avait été victime des inondations.

Elle était animée par les Veneurs de la Meuse et on y notait la présence de membres de la Confrérie des quarteniers de la flamiche, emmenés par le Grand Maître Chancelier, Henri Bourdon.

À la fin de l’office, une procession dans le centre du village médiéval a permis au nouveau roi d’escorter la statue de la sainte et de porter la bannière de la confrérie.