Braquage à Floreffe: le voleur n'explique pas son geste

La première prévention vise l’attaque d’une station-service, à Floreffe. C’était le 11 mai dernier. Après le départ du dernier client, il pointe son arme derrière le plexi. La victime lui tend le contenu de la caisse: 390 €. Avait-il besoin d’argent?"Non, à ce moment-là, j’étais en formation." Il ne sait pas expliquer pourquoi il a agi ainsi et surtout pourquoi il a pris un couteau de cuisine. La victime, partie civile, réclame 2500 €.

L’usage d’un couteau, même s’il n’est pas justifié, est plus logique pour la seconde prévention qui le concerne."Deux ans plus tôt, “il”(seconde victime, constituée partie civile)est venu chez ma sœur avec deux autres personnes. Et là, il m’a planté."Il en garde des séquelles à la main."Lui, n’a fait que deux semaines de préventive." Estimant la justice trop lente, il s’empare d’un couteau mais prévient la police de ses intentions de planter le gars à son tour.

Ce qui lui vaut un mandat d’arrêt et le placement d’un bracelet électronique qu’il brisera au commissariat parce qu’il ne supporte pas la vie à la maison avec sa sœur, le compagnon de cette dernière et ses trois enfants. Enfin, il doit aussi de répondre de menaces via Messenger car son"ennemi"a harcelé un de ses amis de 15 ans. Il a envoyé des photos d’armes et de munitions.

De la rancœur

Dans ce dossier à plusieurs tiroirs, le parquet s’est montré particulièrement patient comme le rappelle le substitut Audrey Séminara. Que ce soit pour les menaces par Messenger ou l’extorsion, il y a eu tentative de médiation pénale. Et puis, il y a cette rancœur que le prévenu a entretenue vis-à-vis de son agresseur. C’est elle qui l’a poussé à vouloir régler ses comptes, non sans prévenir la police. Rancœur toujours palpable à l’audience, de part et d’autre. Le parquet se déclare " fataliste" au vu des passages de transgression, cette impulsivité et une tendance à la marginalisation. Le ministère public requiert une guidance sociale indispensable pour éviter toute récidive et une incarcération.

Du côté de la défense, assurée par MeRaphaël Canvat, on met en avant l’absence de recul dont peut faire preuve son jeune client. Néanmoins, pour son conseil, c’est l’agression dont il a été victime qui a laissé " des séquelles profondes". Tant physique (il ne peut plus exercer en tant que maçon) que psychologique. Le peu de temps passé en préventive par son agresseur présumé a fait remonter la colère.

Il demande une peine de travail à titre principal et une peine de probation autonome, à titre subsidiaire. Jugement le 11 août.