Venus avec une autopompe et une citerne, les pompiers ont circonscrit l’incendie dont les dégâts sont limités au garage. Cependant, l’habitation a dû être ventilée afin que les occupants puissent la regagner. Les causes du foyer sont accidentelles et dues à une avarie de la moto.

Les policiers de la zone Entre Sambre et Meuse ont dressé les constatations.