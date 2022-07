La suie a recouvert Jemelle

Désagréable surprise pour les habitants d’un quartier de Jemelle (Rochefort) ce jeudi matin: une épaisse poussière noire, semblable à de la suie, avait recouvert les façades des maisons, les voitures et le mobilier de jardin. Sur les réseaux sociaux, les photos et témoignages se sont multipliés. Contacté par RTL, le bourgmestre faisant fonction Julien Defaux a expliqué que cette suie venait de la carrière située dans le village et exploitée par l’entreprise Lhost: »C’est dû à un dysfonctionnement d’un four de la carrière. Le lignite, le combustible utilisé, s’est échappé des cheminées. »