Ivre, il avait agressé violemment sa maman

Lors de l’instruction d’audience, le trentenaire explique: " Ce jour-là, je sortais de formation et j’ai croisé un ami. On a bu quelques verres."Il le reconnaît. Il y a déjà eu des précédents mais pas si violents. Dans le cadre de précédentes condamnations, il a dû se soumettre à des conditions comme un suivi médico-psychologique: " j’allais chez les Alcooliques Anonymes 4 jours par semaine mais je n’ai pas été chez le médecin."Depuis son incarcération, il prend des médicaments pour se sevrer.

Les antécédents ne sont pas anodins. En 2018, il a attaqué son beau-père avec un cutter. En 2020, il a été poursuivi pour coups et blessures volontaires et a bénéficié d’un sursis probatoire dont il n’a pas respecté toutes les conditions. Comme le souligne le substitut, à sa majorité, il cumulait alcool et drogue. Le volet toxicomanie est désormais jugulé.

Ce qui n’est pas le cas pour la boisson. Le prévenu le reconnaît en avouant ne pas savoir s’il pourra se tenir à jeun. " Sa maman, gravement malade depuis 4 ans, vit dans le stress. Elle a peur de son fils."Le parquet requiert 37 mois de prison et 400 € d’amende. La défense, assurée par MeJean Sine, peut comprendre que " le capital confiance de la Justice est érodé au vu des rechutes." Néanmoins, pour le bâtonnier, 37 mois, auxquels s’ajouteraient un sursis probatoire et le TAP (Tribunal d’Application des Peines), c’est un pis-aller. Selon la défense, on revient de loin. La perte d’un père à 20 ans, une scolarité chaotique, une cure à Uccle, une prise en charge dans un centre à Bouvignes d’où il a été éjecté, etc.

"Il doit intégrer une unité spécialisée, soit une hospitalisation. Il a pris la mesure de ses problèmes."

Sa maman serait prête à lui offrir temporairement le logement, le temps de trouver le sien. La défense sollicite donc le sursis probatoire. Jugement le 10 août.