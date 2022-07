Hastière: 25 chalets en projet à Waulsort?

L’échevin, Fabrice Dericke n’a pas été surpris et a répondu au conseiller. Rétroactes: la société somme-leuzoise, Ourthe et Somme, possède le sol du village de vacances du Domaine du Bonsoy. Elle y a vendu et vend encore des biens pour en faire des secondes résidences. Elle aurait, à présent, un projet similaire sur la rive gauche de la Meuse, à Waulsort, là où autrefois, la province de Namur possédait un village de vacances avant de le vendre au Royal Automobile Club du Danemark.

Une réunion publique?

La société Ourthe et Somme a acheté au club danois ce coin de terre où sont implantés une quarantaine de chalets, qu’Ourthe et Somme a déjà vendus en partie. La société aurait le projet d’agrandir ce terrain de plus d’un ha. Il s’agit d’ajouter vingt-cinq chalets dans cette zone de loisirs, ressemblant aujourd’hui à une forêt jamais exploitée jusqu’ici.

Mathieu Morelle a demandé à l’échevin qu’il organise une réunion publique avec les Waulsortois même s’il n’y a pas d’enquête publique obligatoire.

Un vent d’opposition souffle déjà. Il semble que la commune serait favorable au projet à condition qu’elle ait tous ses apaisements. Sollicité par nos soins, la société Ourthe et Somme n’a pas souhaité s’exprimer.