Floreffe: kit de survie pour 4 jours à Esperanzah! (Photos et vidéo)

Jun, qui attend patiemment ses potes sur le pont surplombant la Sambre, entre le festival et le camping, est bien équipé. Il a emporté avec lui une cargaison de boissons qui pourraient lui permettre de subsister au moins quatre week-ends à Esperanzah. »On a aussi des bouteilles en plastique. C’est juste pour la bouteille, pas pour l’eau à l’intérieur, on a besoin de mettre l’alcool là-dedans vu qu’on ne peut pas prendre de bouteilles en verre », développe-t-il.

Guillaume est en plein montage de sa tente psychédélique, ornée de gros champignons vénéneux sur pan de vallée. Détail choc qui lui permettra sans nul doute de la retrouver facilement la nuit tombée."Elle vient de Tomorrowland celle-là, elle va de festival en festival, elle a l’habitude", assure-t-il. Jean-Bastien, de son côté, a emporté un sarouel ramené du Maroc où il est parti deux mois."J’ai ramené ce genre de fringues. Je viens à Esperanzah! depuis quelques années et j’aime bien l’ambiance baba cool. J’ai acheté ça en me disant que j’allais les mettre ici, que ça allait être cool", partage-t-il.

Car oui, l’ambiance du camping festif est détendue. Les premières notes de musiques retentissent avant que le festival n’ait même réellement commencé. Mathilde joueStand by mede Ben E. King au ukulélé, ses compagnons de guindaille l’accompagnent au chant tandis que Chimène maquille outrageusement sa copine Louane, un peu plus loin sous la tonnelle."On a hâte de voir les Tatoumages dans le festival pour qu’ils nous maquillent le corps aussi", disent-elles.

Les improbables

Plus loin, assis sur la pelouse, Pierre présente son indispensable de la détente entre amis, un Mölkky, jeu de 12 quilles en bois numérotées qu’il suffit de renverser avec une 13equille."On a apporté beaucoup trop de trucs", reconnait-il amusé.

Enfin il y a les superstitieux. Un groupe a amené Norbi, petite mascotte népalaise faite en mosaïques. »Il va venir aux concerts avec nous. On va peut-être être un peu à l’étroit dans la tente, on verra bien », rit son propriétaire.