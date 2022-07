Éghezée: des univers Lego pour petits et grands

Un succès moderne

Louis Marmignon, le secrétaire du club, explique que cette exposition sera une première pour eux. S’ils ont choisi le thème du Lego, c’est parce que, selon eux, ces blocs colorés sont revenus à la mode. " Le Lego intéresse beaucoup de gens pour le moment. Ce n’est pas une construction récente, mes enfants jouaient déjà avec, mais, je vois que dans la jeunesse, on s’y intéresse encore, et les parents et grands-parents s’y passionnent à nouveau. À chaque exposition, je vois que cela a un franc succès." Un succès qui s’expliquerait par le modernisme de la marque selon le secrétaire. " Le Lego évolue constamment, aujourd’hui il y en a vraiment de toute sorte." En effet, il est même possible à l’heure actuelle de créer ses propres figures Lego, directement sur le site.

Des thèmes pour tous

En plus de cela, Louis affirme qu’à l’exposition, l’accent sera mis sur la variété. Chacun devrait y trouver un thème qui lui plaît. " Parmi la dizaine de stands déjà présents, nous pouvons dire que presque tous ont un thème différent. Cela va du monde de Disney à des constructions architecturales plus complexes, des fleurs, des sculptures de la ville d’Anvers mais aussi des camions, et des machines du monde agricole." C’est d’ailleurs un des membres de leur club, Jean-François Van Hooydonk, qui tiendra le stand sur le monde agricole.

Une passion depuis 30 ans

Depuis qu’il est jeune, Jean-François fait des constructions Lego. " Ma passion me vient de ma jeunesse. J’aime ça depuis toujours. J’ai eu mon premier Lego à mes 12 ans pour mon anniversaire, je m’en souviens encore. Maintenant, j’ai 45 ans et j’adore toujours autant cela." Selon lui, assembler ce jeu de briques permet d’acquérir plusieurs compétences. " Il faut beaucoup de patience. Nous devons étudier les plans, chercher les pièces, les manier avec délicatesse et habilité. Il faut beaucoup de calme, parfois c’est compliqué, car des engrenages ne fonctionnent pas correctement, alors nous devons recommencer ou tout modifier." Cette passion est, pour Jean-François, un moyen d’allier l’art et la construction. " C’est une passion qui mêle créativité et rationalité. J’ai un ami qui a été photographier le château de Bouillon et qui l’a réalisé lui-même."

Un Libramontois de 9 ans exposera sa construction

Le passionné de Lego exprime qu’il n’est pas toujours évident pour les plus jeunes de réussir ces constructions au vu du savoir-faire nécessaire. Il est d’ailleurs fortement impressionné par un jeune garçon présent à l’exposition. Enzo a 9 ans et il a construit, à lui seul, le grand château de Harry Potter. " Pour son âge, faire cela, tout seul, ce n’est vraiment pas évident. C’est épatant. Qu’il comprenne déjà comment faire le montage, c’est impressionnant." Cette réalisation demande déjà plusieurs heures de travail à un adulte. Certaines des structures qui seront exposées ont nécessité tout autant de temps. " Il y a des modèles qui demandent près de 48 heures de travail, affirme Jean-François.J’ai récemment acheté le Titanic en modèle et je pense que cela va prendre pas mal de temps" En plus du temps, cette passion du Lego coûte aussi de l’argent. " Quand on aime, ça peut parfois coûter très cher. Cette maquette du Titanic, m’a coûté 700 € par exemple."

En plus de l’exposition, une bourse d’échange aura lieu. Les inscriptions sont ouvertes à tous pour vendre ou faire découvrir ses plus belles structures.

Samedi 20 et dimanche 21 août ■ De 10h à 18h ■ Entrée: 3€ et - 10 ans gratuit ■ Salle Abbé Noël, n° 32, Route de Gembloux à 5310 Eghezée ■ Inscriptions par mail à l.marmignon@skynet.be ou par téléphone au 0478 485979.