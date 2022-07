Les voiries du Long-Sart, à Boninne, resteront privées

Au printemps dernier, la Ville de Namur a laissé entrevoir la possibilité d’une régularisation en faisant une proposition aux citoyens du Long-Sart. Elle souhaitait reprendre à son compte la gestion des routes du quartier moyennant, au préalable, une intervention financière des propriétaires. Le coût des réfections, estimé à 950000 €, devant être réparti entre les différents foyers.

La Ville a formalisé ses intentions par courrier. Les habitants du Long-Sart avaient jusqu’à la fin mai pour marquer ou non leur accord."Nous nous sommes réunis afin de savoir qui était pour et qui était contre", explique l’un d’entre eux. Si la perspective de voir la rue entretenue par la commune est partagée par le plus grand nombre, celle de préalablement mettre la main à la poche fait grincer les dents."Seules deux personnes étaient d’accord de payer", ajoute notre interlocuteur.

Afin de s’accorder un temps de réflexion supplémentaire, les habitants se sont adjoint les services d’un avocat. " Via une lettre, nous demandions un délai d’un mois pour réagir."De par leur démarche, les Boninnois n’écartaient pas non plus l’option d’intenter une action en justice pour mettre la pression sur les élus.

Des intentions qui ont quelque peu braqué les intéressés."Ils ont essayé de nous forcer la main en faisant appel à un bureau d’avocats. Et on constate que seulement deux ou trois personnes ont répondu favorablement à notre courrier. Cela veut donc dire qu’il n’y a pas de marque d’intérêt des habitants. Les voiries resteront donc en l’état", commente l’échevin Luc Gennart (MR), à l’initiative de la proposition faite aux riverains.

Au sein du domaine privé, d’aucuns se disent que les pouvoirs publics seront de toute façon amenés à reprendre ces voiries à leur charge à moyen terme, selon les dispositions d’un décret wallon. Un espoir que l’échevin namurois des Voiries tue dans l’œuf."Nous avons une obligation de moyens mais pas de résultats", dit-il. Et les moyens sont conséquents en termes de réfection de voiries et d’égouttage. De l’ordre de 7 millions€ dégagés tous les ans pour des opérations planifiées de longue date. Il n’y a dès lors pas de raison que les routes du Long-Sart s’immiscent dans l’agenda, glisse Luc Gennart. Pour lui, ces voiries ne pourront envisager une remise aux normes avant une bonne centaine d’années, vu la situation de blocage. Au mieux..."Ni les habitants actuels, ni leurs descendants ne pourront en profiter. Et c’est vraiment malheureux", dit-il.

Pour rappel, le cas du Long-Sart servait d’expérience pilote laissant présager la régularisation d’environ 8000 voiries privées recensées sur le territoire namurois. Un coup d’essai fort peu concluant.