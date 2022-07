L’équipe doit déployer beaucoup d’énergie pour couvrir ces 11 jours d’activités."C’est conséquent pour les bénévoles et il est difficile de déléguer la tenue du bar à des extérieurs car les boissons financent l’ensemble des investissements: les soirées, les animations autour du thème du Pays imaginaire de Peter Pan, le feu d’artifice…"

À la question de savoir si cette édition pourrait être la dernière faute de bras et de bénévoles pour porter le projet, la réponse de la Jeune Chambre est simple: " D’abord, nous vivons cette édition, nous la savourons à chaque instant en observant les gens y prendre du plaisir. Nous l’avions voulue ouverte sur la ville, accessible à tous. Si vous ne pouviez pas aller à la plage, c’est la plage qui venait à vous. Nous occupions un créneau vide dans l’agenda, entre la fin de l’année scolaire et la braderie.

Alors, certes, nous espérons que l’énergie sera là et que, peut-être, de nouveaux jeunes âgés de 18 à 40 ans seront intéressés pour nous rejoindre. La Jeune Chambre se veut une école de la vie et de l’esprit d’entreprendre. Ici en organisant des événements et des actions au service de la population."